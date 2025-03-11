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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık yüzde 9,1, yıllık yüzde 26,61 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık yüzde 9,1, yıllık yüzde 26,61 arttı

        İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 9,1, yıllık bazda yüzde 26,61 artış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:27 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:27
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        İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 9,1 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,61 yükseldi.

        Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,96, işçilik endeksi yüzde 23,58 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 22,39, işçilik endeksi yüzde 34,37 artış gösterdi.

        Bina inşaatı maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 9,39, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,09 yükseliş kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,91, işçilik endeksi yüzde 24,14 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,28, işçilik endeksi yüzde 33,76 yükseldi.

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 8,13, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,05 artış gösterdi.

        Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,14, işçilik endeksi yüzde 21,58 yükseldi. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,67, işçilik endeksi yüzde 36,65 artış kaydetti.

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