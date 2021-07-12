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Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,03 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 49,45, işçilik endeksi yüzde 19,97 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 39.16, AYLIK YÜZDE 4.42 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,16 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,50 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,26 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,89, işçilik endeksi yüzde 20,24 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 40.90, AYLIK YÜZDE 4.35 ARTTI



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,90 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,73, işçilik endeksi yüzde 0,83 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,33, işçilik endeksi yüzde 18,95 arttı.