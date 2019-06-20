3 milyonu aşkın kullanıcısı olan ödeme platformu ininal, Visa işbirliğine gitti. Bu kapsamda yenilenen ininal ön ödemeli kartlar, dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM’lerde kullanılabilecek. Bu ortaklıkla eşzamanlı olarak, ininal kullanıcılarının merakla beklediği nakit çekim özelliği geliştirildi. Böylece, 15 binden fazla noktadan (D&R, KİM Market, Migros, Pratik İşlem, PTT iş yerleri, Şok Market, Teknosa ve Vatan Bilgisayar) temin edilebilen ininal Kart ile, ATM’lerden 7/24 nakit çekilebilecek.

HEDEF 5 MİLYON KART

ininal’ın yenilenen tasarımı ile gençlerin ilk finansal ürünü olmaya devam edececeğini belirten ininal CEO’su Ömer Suner, “Yedi yıl önce ön ödemeli kartlarla başladığımız yolculuğumuzda, bugün Visa ile hayata geçirdiğimiz iş birliği kapsamında kullanıcılarımıza sunduğumuz ürünün yeteneklerini geliştirirken, temel finansal servisleri herkes için daha erişilebilir kılan bir platform haline geldik. İşbirliğimiz ile eşzamanlı, kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımızın beklediği nakit çekim özelliğimizi hayata geçirdik ve Türkiye’nin en rahat erişilebilir ve kolay kullanılabilir finansal aracını kendi BIN’imiz (üyeliğimiz) üzerinden Visa güvencesiyle sunmaya başladık. Bu yılın ilk çeyreğinde ininal Cüzdan üzerinden fatura ödeme hizmetini hayata geçirmiştik, önümüzdeki dönemde ise sunduğumuz temel bankacılık servislerini çeşitlendirip 7/24 para transferini de ürün yeteneklerimize ekleyeceğiz. Bu işbirliğiyle birlikte, 2019 yılsonuna kadar 5 milyon kart ve 2 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

'PEK ÇOK GENCİN İL FİNANSAL ÜRÜNÜ'

İnovasyonu tüm işlerinin merkezine koyarak çalıştıklarını belirten Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise şunları söyledi; “Alışverişin ve ödemelerin gitgide dijitalleştiği bir dönemde finansal sistem ile tanışmamış kitlelerin elektronik dünyaya erişimini sağlamak ticaretin gelişimi için son derece önemli. Dolaşımdaki 3 milyon kartı ile ininal, ulaştığı ölçek sayesinde pek çok gencin ilk finansal ürünü konumunda. Dolayısıyla Visa logolu ininal Kart’lar dijitalleşen ekonomiye erişim bakımından bizim için de çok değerli. Uzun soluklu bu iş birliğimiz süresince ininal Kart’ların Visa API’leri ile yeni özelliklerle donatılacağına ve birlikte imza atacağımız projelerin ortak vizyonumuz olan finansal okuryazarlık ve erişim konusunda fark yaratacağına inanıyorum.”