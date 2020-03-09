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Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’nun oyun ve espor odaklı en büyük merkezi ininal Espor Arena, 42 Maslak’ta gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı. Multinet Up’ın yeni nesil ödeme platformu markası ininal’ın ana sponsorluğunda hayata geçirilen ininal Espor Arena, 3 bin 800 metrekarelik alanı ve bin 600 kişilik kapasitesiyle Avrupa ve Ortadoğu bölgesinin en büyük espor merkezi oldu.

ininal Espor Arena’nın açılışına Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, ininal CEO’su Ömer Suner ve Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı’nın yanısıra 500’den fazla oyunsever, esporcuları, yayıncılar ve Youtuber’lar da katıldı.

Açılışta konuşan Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, “Bundan birkaç yıl önce espor nedir, espor bir spor mudur, geleceği var mıdır gibi sorularla karşılaşıyorduk. Artık ülkemizde böylesi espor özelinde tesislerin açıldığını görüyoruz. Umarım buradan çıkan esporcu gençlerimiz ülkemizin bayrağını dünyada gururla dalgalandıracak” dedi.

Türkiye’de federasyon bünyesinde 100'e yakın lisanslı espor kulübünün olduğunu belirten Özdemir, “Federasyon olarak en büyük amacımız espora olan ilgiyi artırmak ve espor dendiğinde Türkiye'nin akla gelmesi. Geçen hafta çok güzel bir gelişme oldu ve Avrupa Espor Federasyonu kuruldu. Biz de federasyon olarak, kurucu üye ülke olarak Avrupa Espor Federasyonu’nun parçası olduk” diye konuştu.

‘YILDA 2 MİLYON OYUNSEVERE ULAŞMAK İSTİYORUZ’

Açılışta konuşan ininal CEO’su Ömer Suner, “Kurulduğumuz günden bugüne Türkiye'deki oyuncuların en çok kullandığı ödeme yöntemi olduk. Hedefimiz bu gibi yatırımlarla Türkiye ve bölgedeki tüm oyuncuların ödeme yöntemi haline gelmek. Belki bir gün de onların dijital bankası olmak” dedi.

Ömer Suner, şunları söyledi:

“ininal Espor Arena’da düzenleyeceğimiz turnuva ve etkinliklerimizle gençlerimizi esporun yıldızları ile bir araya getireceğiz. Bu mekândan dünya çapında esporcular çıkartacağız. ininal Espor Arena esporculara önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek turnuvalar sayesinde dünyaya açılma fırsatı da sunacak. Arenayı ziyaret eden espor severlerin yanı sıra Twitch ve Youtube yayınları ile toplam erişimin bir yılda 2 milyondan fazla oyun severe ulaşmasını bekliyoruz.”

‘TÜRKİYE’DE 15 MİLYONLUK KİTLESİ VAR’

ininal Espor Arena açılışı kapsamında ininal CEO’su Ömer Suner, Netmarble Türkiye CEO'suBarış Özistek, Boğaziçi Ventures Kurucu Ortaklarından Burak Balık, Vestel Pazarlama İletişim Grup Müdürü Feza Turunçoğlu ve Futbolist, Red Bull Sporcusu İsopowerr’ın katılımıyla “Türkiye’de Espor Paneli” gerçekleştirildi.

Panelde Türkiye’de espor alanında yürütülen çalışmalar, esporun geleceği, esporun sunduğu fırsatlar, dünyadaki trendler ve ininal Espor Arena’nın Türkiye ve bölgeye katkısı ele alındı.

Panelde konuşan Barış Özistek, “Oyun sektörü her sene yüzde 20 büyüyor hem ciro hem de uluslararası açıdan. Esporda şu an dünyada 500 milyonun üzerinde izleyici kitlesi var. Türkiye’ye baktığımızda 15 milyonun üzerinde bir izleyici kitlesi olduğunu görüyoruz. Türkiye esporun merkezi olabilir” dedi.

Etkinlikte ayrıca aralarındaOyunların Ustası, Rammus53, Fionamed, Berk Turan ve İsopowerr’ın yer aldığı esporcuların katılımıyla Brawl Stars, PUBG ve FIFA konsol gösteri maçları da düzenlendi.

AYNI ANDA 100 OYUNCULU TURNUVA

3 bin 800 metrekarelik alanda, bin 600 kişiyi aşkın kapasiteye sahip ininal Espor Arena, aynı sahnede 100 oyuncu ile turnuva gerçekleştirme imkânı sunuyor. Oyuncuları, oyun firmalarını, yayıncıları, sosyal medya fenomenlerini ve markaları tek bir çatı altında toplayacak olan ininal Espor Arena, oyuncular ve içerik yaratıcıları için turnuvaları seyredebilecekleri ve katılabilecekleri bir platform olarak kurgulandı.

4K çözünürlüğünde ve 70 metrekare büyüklüğündeki LED ekran, yayın odası ve stüdyolar, takım ve hakem odaları, VIP lounge, seminer ve toplantı odalarının yanı sıra yayıncı ve sosyal medya fenomenleri için özel ayrılmış alanları da olan ininal Espor Arena’da izleyiciler için kafe ve catering alanları, 120 metrekarelik pop-up mağaza ve sergi alanları da bulunuyor.

ininal Espor Arena, 80 oyun bilgisayarlı bir oyun merkezi ve markalar için ziyaretçilerle direkt temasa geçmelerini sağlayan 850metrekarelik deneyim alanlarına da ev sahipliği yapıyor.