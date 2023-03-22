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İngiltere’de enflasyon şubatta beklentileri aştı

İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yıllık bazda yüzde 10,4 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti

Giriş: 22.03.2023 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere’de enflasyon şubatta beklentileri aştı
AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede TÜFE şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,1, yıllık bazda ise yüzde 10,4 artış kaydetti.

TÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 9,9 artması bekleniyordu.

ONS’den yapılan açıklamada, şubatta hane halkının doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışların enflasyon üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Ülkede şubat ayı itibariyle alkollü ve alkolsüz ürünlerin fiyatlarındaki artışın son 45 yılın en yüksek oranına ulaştığı belirtilen açıklamada, Avrupa’da sert iklim şartları ve yoğun yağışların İngiltere’ye yapılan taze sebze ve meyve ithalatını ciddi şekilde aksattığı, bu durumun gıda krizi ile karşı karşıya kalan marketlerdeki taze gıda fiyatlarını arttırdığı ifade edildi.

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