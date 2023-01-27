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İngiltere ve Galler'de hapishanelerde yılda 200'den fazla kişi ölüyor

İngiltere ve Galler'de her yıl hapishanelerde 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi

Giriş: 27.01.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere ve Galler'de hapishanelerde yılda 200'den fazla kişi ölüyor
İngiltere'de hapishanelerde yılda 200'den fazla kişi ölüyor
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AA

İngiltere ve Galler'de her yıl hapishanelerde 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 2008-2019 yıllarında hapishanelerde 2 bin 714 kişinin öldüğünün tespit edildiğini; bunun, yılda yaklaşık 226 kişiye denk geldiğini açıkladı.

ONS'un verilerine göre, hayatını kaybedenlerin yüzde 97'sinin erkek olduğu, söz konusu dönemde ölen 94 kadının ise toplam ölü sayısının yüzde 3'üne tekabül ettiği kaydedildi.

Ayrıca, bu dönemde, cezaevinde kayda geçen ölümlerin 677'sinin intihar, 145'inin ise uyuşturucu kullanımına bağlı ölümler olduğuna işaret edildi.

ONS'de görevli istatistikçi James Tucker, yaptığı açıklamada, "Erkek tutukluların uyuşturucuya bağlı nedenlerden ölme riski, 2008 ile 2015 yılları arasında genel tutuklu erkek oranına benzerken 2016 ile 2019 arasında bu oran daha yüksekti. Bu artış yeni psikoaktif maddelerden kaynaklanan ölümlerin sayısındaki artışla aynı döneme denk geliyor." ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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