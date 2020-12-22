Reuters

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avrupa Birliği (AB) ile yapılan Brexit ticaret müzakerelerinde pürüzlerin olduğunu ve İngiltere'nin ticaret anlaşması olmadan da iyi bir durumda olacağını söyledi. Gazetecilerin sorularını dün gece yanıtlayan Johnson, "Durumda bir değişiklik yok halen pürüzler var. Herkesin İngiltere'nin kendi kanunları üzerindeki egemenliğini anlaması gerekiyor. Aynı şey balıkçılık faaliyetleri için de geçerli" dedi.

Johnson, "Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları İngiltere için son derece yeterli. Önümüze çıkarılan diğer zorluklarla da başa

çıkabilecek durumdayız. Anlaşma istemiyor değiliz ancak WTO'nun koşulları da bizi tatmin eder" dedi.

İngiltere ve Avrupa Birliği yıl sonuna kalan dokuz gün içerisinde bir ticaret anlaşmasına varamazsa İngiltere AB'den anlaşmasız ayrılmış olacak ve mevcut avantajlı konumunu yitirecek.