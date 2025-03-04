İngiltere Premier Ligi'nde 27. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasının final maçı, West Ham ile Leicester arasında oynandı.

West Ham, evindeki mücadelede rakibi Leicester'i 2-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

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Liverpool evindeki karşılaşmada, rakibi Newcastle Utd. kulübünü 2-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 64'e yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Newcastle Utd. ise 44 puanda kaldı.

27. haftada Man United, Ipswich'i konuk etti. 90 dakika sonunda Man United Ipswich'e skor üstünlüğü sağladı. 3-2 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Man United oldu. Ve puanını 30'a yükseltti.

Chelsea evindeki karşılaşmada, rakibi Southampton kulübünü 4-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 46'ya yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Southampton ise 9 puanda kaldı.

Tottenham'a ligin 27. haftasında konuk olan Man. City, rakibini 1-0 yenerek 44 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Tottenham ise 33 puanda kaldı.

Brighton, evindeki mücadelede rakibi AFC Bournemouth'u etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Brighton puanını 43'e yükseltti.

Zorlu deplasmanda Fulham ev sahibi rakibi Wolves'i 2-1 mağlup etti.

Cry.Palace, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Aston Villa'yı 4-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Cry.Palace puanını 36'ya yükseltti.

İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Brentford ile Everton arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Nott. Forest ile Arsenal arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.