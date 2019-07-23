İngiltere'de Theresa May'in istifasının ardından Muhafazakar Parti liderliğine Boris Johnson seçildi. Bu sonuçla birlikte Johnson aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

Boris Johnson daha önce Lodnra Belediye Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı gibi görevlerde de bulunmuştu.

55 yaşındaki Johnson, Muhafazakar Parti üyeleri tarafından kullanılan oyların 92 bin 153'ünü kazanırken, rakibi Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kaldı.

Johnson'ın yarın yapılacak devir teslim töreninin ardından resmen göreve başlaması bekleniyor. Boris Johnson'ın resmen göreve başlayabilmesi için Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe'nin onayını alması gerekiyor.

2016'da yapılan Brexit referandumunun öne çıkan isimlerinden biri olan Boris Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması yönünde bir kampanya yürütmüştü.

Geçtiğimiz yıl Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı anlaşmayı 'Brüksel'in İngiltere'ye giydirdiği intihar yeleği' olarak tanımalayan Johnson, anlaşmasız ayrılık seçeneğine yakın isimlerden biri olarak biliniyor. Boris Johnson seçim sonucunun ilan edilmesinin ardından yaptığı konuşmada da, 31 Ekim'de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacağını net bir şekilde dile getirdi.

BORIS JOHNSON'IN TÜRK KÖKENLERİ

2008'de Londra Belediye Başkanı seçilen, aşırı sağa ve İngiliz milliyetçiliğine yakın fikirleriyle bilinen ve fiziksel benzerliği nedeniyle 'Britanyalı Donald Trump' yakıştırması yapılan Boris Johnson, Türk kamuoyunda ise Çankırı'ya ve Osmanlı hükümetine kadar uzanan kökenleriyle biliniyor.

Milli Mücadele karşıtı tutumuyla tanınan ve 1922'de İzmit'te linç edilerek öldürülen gazeteci ve Osmanlı'nın son İçişleri Bakanı Ali Kemal, İngiltere siyasetinin tepesine oturması muhtemel isimlerden olan Boris Johnson'ın dedesinin babası olarak biliniyor. İkinci Abdülhamid tarafından birkaç defa sürgüne gönderilen aslen Çankırılı olduğu bilinen Ali Kemal, 1903 yılında Londra'da Wilfred Brun isimli bir İngiliz kadınla evlenmiş ve çiftin Osman Kemal isimli bir çocukları olmuştu. 1912'de Türkiye'ye dönen Ali Kemal'in vefatının ardından İngiltere'de büyüyen Osman Kemal, İngiliz vatandaşlığına geçmiş ve 'Johnson' soyadını almıştı.

Boris Johnson'ın büyük dedesi Ali Kemal ve İngiliz eşi Wilfred Brun (Murat Bardakçı'nın Orhan Karaveli'den aktardığı fotoğraf)

Johnson daha önce Türk kökeniyle ilgili birçok açıklama yapsa da, referandum sürecinde yaptığı Brexit kampanyasında '77 milyon Türk'ün İngiltere'ye göç edeceği' söylemi üzerinden İngiltere'nin AB'den ayrılmasını savunmuş, ancak bu sözlerini geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada inkar etmişti. Oysa Johnson referandum öncesinde, Nisan 2016'da yaptığı bir açıklamada, "Ben Türk yanlısı biriyim ama 77 milyon Türk dostumun ve Türkiye kökenlilerin hiçbir kontrol olmadan buraya geleceği bir durumu hayal bile edemiyorum. Bu çılgınlık, olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Johnson ayrıca yazdığı şiirle İngiltere'de düzenlenen 'Erdoğan'a hakaret yarışması'nda birinci olmuş, daha sonra Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'ye yaptığı ziyarette özür dileyip, dilemeyeceğinin sorulması üzerine, "Bununla ilgili olarak şaşırdığımı ifade etmem gerekiyor ama kimse bunu dile getirmedi, ta ki sen bunu dile getirene kadar" şeklinde konuşmuştu.