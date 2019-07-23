Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı seçilmesiyle ilgili olarak Twitter hesabından bir tebrik mesajı yayınladı.

Erdoğan'ın açıklamasında, "Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verildi.