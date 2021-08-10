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İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtları sokakta: BBC binasını basmaya çalıştılar!

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtları, İngiliz medya kuruluşu BBC’ye ait televizyon stüdyolarını basmaya çalıştı.

10.08.2021 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtları sokakta: BBC binasını basmaya çalıştılar!
Londra'da aşı karşıtları BBC binasını basmaya çalıştı!
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İHA

İngiltere'de aşı karşıtı protestocular, başkent Londra'nın batısındaki White City'de bulunan İngiliz medya kuruluşu BBC’ye ait televizyon stüdyolarına zorla girmeye çalıştı.

Çok sayıda gösterici BBC’ye ait binaya yürümeden önce Shepherds Bush Green Meydanı’nda toplanarak, aşı pasaportlarını ve çocuklara yönelik aşıları protesto etti.

Protestolar sırasında bir grup göstericinin binaya girmeye çalışması ile polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis bina girişine adeta etten duvar örerek, göstericilerin binaya girmesini engelledi.

Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, bir grup göstericinin yerel saatle 13.00 itibariyle toplanarak bina önüne geldiğini belirtti. Polis, olayda kimsenin gözaltına alınmadığını ancak görevlilerin durumu izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Protestonun organizatörü olan Official Voice sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "medyanın sorun olduğunu" belirterek, destekçilerine 27 Temmuz'dan itibaren bugünkü protestoya katılmaları için çağrıda bulunmuştu. Organizasyonun protestoya ilişkin paylaşımlarında, "Yalanların sona ereceği" ifadesi yer aldı.

Protestocuların toplandığı White City'deki BBC stüdyosu, 2013 yılına kadar BBC televizyonunun merkezi iken, 2017'den bu yana şirketin ticari bir kolu olan BBC Studioworks'ün binası olarak hizmet veriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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