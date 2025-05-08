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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı - İş-Yaşam Haberleri

        İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

        İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4,25'e çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 14:27 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:40
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        İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı
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        BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 5 üyenin politika faizini 25 baz puan, 2 üyenin 50 baz puan düşürme ve 2 üyenin ise yüzde 4,5'te sabit tutma yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

        Son iki yılda dezenflasyonda önemli ilerleme kaydedildiği ifade edilen açıklamada, bu ilerlemenin bankanın politika faizindeki kısıtlayıcı seviyeyi kademeli şekilde gevşetmesine olanak sağladığı ve böylece 25 baz puanla politika faizinin yüzde 4,25'e düşürüldüğü aktarıldı.

        Açıklamada, kademeli gevşemeye rağmen politika faizinin enflasyonist baskılara karşı kısıtlayıcı olmaya devam ettiği belirtilerek yıllık enflasyonun martta yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleştiği anımsatıldı.

        TİCARET POLİTİKALARINA YÖNELİK BELİRSİZİLİKLER YOĞUN

        ABD'nin gümrük tarifeleri ve bu tarifelere karşı açıklanan misilleme adımları nedeniyle küresel ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin arttığına işaret edilen açıklamada, bu belirsizliklere bağlı olarak küresel ekonomik büyüme beklentilerinin zayıfladığı ancak söz konusu gelişmelerin İngiltere'de ekonomik büyüme ve enflasyon üzerinde olumsuz etkilerinin daha sınırlı olacağı ifade edildi.

        Açıklamada ekonomik büyümenin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0 civarında seyrettiğinin tahmin edildiği ve ikinci çeyrekte büyümenin yüzde 0,1 beklendiği belirtilerek, bankanın enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 seviyesine düşürülmesine odaklandığı kaydedildi.

        BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz kararı sonrası yaptığı değerlendirmede, enflasyonist baskıların politika faizini düşürmeye imkan sağlayacak şekilde yavaşlamaya devam ettiğini kaydederek, "Son birkaç hafta, küresel ekonominin ne kadar öngörülemez olduğunu bize gösterdi. Bu nedenle, faiz indiriminde kademeli ve dikkatli yaklaşımımıza bağlı kalmak zorundayız. Düşük ve istikrarlı enflasyon bizim ilk önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

        BoE, şubattaki toplantısında politika faizini sabit bırakmıştı.

        Bankanın bir sonraki faiz kararı, 19 Haziran'da açıklanacak.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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