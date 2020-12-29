Türkiyeİngiltere ile bugün saat 15.30'da Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu anlaşmanın Gümrük Birliği'nin ardından Türkiye'nin imzalayacağı en büyük ikinci ticaret anlaşması olduğunu belirtti.
Söz konusu anlaşmanın taslağı önceden hazırlanmıştı ancak Birleşik Krallık'ın öncelikle Avrupa Birliği (AB) ile 'ayrılık' anlaşmasını imzalaması gerekiyordu. Tarafların anlaşmasının ardından sıra Türkiye ile imzalanacak STA'ya geldi. Bu anlaşmanın önemini anlamak için dış ticaret verilerine bakmak gerekiyor.
Türkiye ile İngiltere 2019 yılında 16 milyar 297 milyon dolarlık ticaret yaptı. İngiltere, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci, en çok ithalat yaptığı ise dokuzuncu ülke oldu.
Türkiye İngiltere dış ticaret hacmi geçen yıl 16.2 milyar dolar oldu (milyon dolar):
|Yıl
|İhracat
|İthalat
|Denge
|Hacim
|2018
|11110
|7740
|3670
|18550
|2019
|10870
|5427
|5444
|16297
2019 yılında, bir önceki yıla göre ikili ticaret hacmi, yüzde 12 düşse de İngiltere, yüzde 4.4 payla Türkiye'nin en büyük 6. dış ticaret ortağı olmaya devam etti.
EN ÇOK ALINAN VE SATILAN MALLAR
Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye İngiltere'ye en çok altın, tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu taşıtlar ve parçaları, demir çelik ürünleri, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenleri satıyor. İngiltere'den ise dizel, yarı dizel motorlar, otomobil, demir/çelik döküntü ve hurdalar ile bunların külçeleri, tedavide ve korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar alıyor.
Bunun yanında 2002-2019 yılları arasında İngiliz şirketleri Türkiye'ye 11 milyar 120 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Türk şirketlerinin İngiltere'deki toplam yatırımları ise 2 milyar 969 milyon doları buldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!