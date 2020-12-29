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İngiltere ile STA bugün imzalanıyor

Türkiye bugün altıncı büyük dış ticaret ortağı olan İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması(STA) imzalıyor. Türkiye ile İngiltere 2019 yılında 16 milyar 297 milyon dolarlık ticaret yaptı. İngiltere, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci, en çok ithalat yaptığı ise dokuzuncu ülke oldu.

29.12.2020 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere ile STA bugün imzalanıyor- haberler
HABERTURK.COM

Türkiyeİngiltere ile bugün saat 15.30'da Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu anlaşmanın Gümrük Birliği'nin ardından Türkiye'nin imzalayacağı en büyük ikinci ticaret anlaşması olduğunu belirtti.

Söz konusu anlaşmanın taslağı önceden hazırlanmıştı ancak Birleşik Krallık'ın öncelikle Avrupa Birliği (AB) ile 'ayrılık' anlaşmasını imzalaması gerekiyordu. Tarafların anlaşmasının ardından sıra Türkiye ile imzalanacak STA'ya geldi. Bu anlaşmanın önemini anlamak için dış ticaret verilerine bakmak gerekiyor.

Türkiye ile İngiltere 2019 yılında 16 milyar 297 milyon dolarlık ticaret yaptı. İngiltere, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci, en çok ithalat yaptığı ise dokuzuncu ülke oldu.

Türkiye İngiltere dış ticaret hacmi geçen yıl 16.2 milyar dolar oldu (milyon dolar):

YılİhracatİthalatDengeHacim
2018111107740367018550
2019108705427544416297


2019 yılında, bir önceki yıla göre ikili ticaret hacmi, yüzde 12 düşse de İngiltere, yüzde 4.4 payla Türkiye'nin en büyük 6. dış ticaret ortağı olmaya devam etti.

EN ÇOK ALINAN VE SATILAN MALLAR

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye İngiltere'ye en çok altın, tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu taşıtlar ve parçaları, demir çelik ürünleri, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenleri satıyor. İngiltere'den ise dizel, yarı dizel motorlar, otomobil, demir/çelik döküntü ve hurdalar ile bunların külçeleri, tedavide ve korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar alıyor.

Bunun yanında 2002-2019 yılları arasında İngiliz şirketleri Türkiye'ye 11 milyar 120 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Türk şirketlerinin İngiltere'deki toplam yatırımları ise 2 milyar 969 milyon doları buldu.

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