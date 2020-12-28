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Türkiye ile İngiltere arasında serbest Ticaret Anlaşması bugün saat 15.30'da imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İngiltere ile bugün imzalanacak anlaşmaya değindi ve "Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır" ifadelerini kullandı.

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss da dün, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının bu hafta imzalanmasının planlandığını açıkladı.İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss dün yaptığı açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasındaki mevcut ticaret ilişkisini aynı şekilde sürdüreceğini ifade etti.

Truss, "Bu hafta imzalamayı planladığımız anlaşma gümrük vergisi alınmayan düzenlemeleri sürdürecek ve ticaret ilişkimizi destekleyecek. Birleşik Krallık'ta imalat, otomotiv ve çelik sektöründe binlerce istihdam için netlik sağlayacak" dedi.

Truss, iki ülke arasında daha ayrıntılı bir anlaşmaya ise yakında ulaşılacağına inandığını belirtti.