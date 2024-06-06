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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İngiltere, EURO 2024 kadrosunu açıkladı - Futbol Haberleri

        İngiltere, EURO 2024 kadrosunu açıkladı

        İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2024'te mücadele edecek olan 26 kişilik futbolcu kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 21:41 Güncelleme: 06.06.2024 - 21:41
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        İngiltere'nin EURO 2024 kadrosu belli oldu!
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        İngiltere Milli Takımı’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için 26 kişilik nihai kadrosu açıklandı.

        Geniş kadroda yer alan Jack Grealish, Harry Maguire, James Maddison, Jarrad Brantwhaite, James Trafford, Curtis Jones ve Jarrell Quansah turnuva kadrosundan çıkarıldı.

        İngiltere turnuvada C Grubu’nda Slovenya, Danimarka ve Sırbistan ile mücadele edecek.

        Teknik Direktör Gareth Southgate tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu oyuncular yer aldı:

        Kaleci: Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale

        Defans: Lewis Dunk, Joe Gomez, Marc Guehi, Ezri Konsa, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker

        Orta saha: Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Adam Wharton

        Forvet: Jude Bellingham, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Cole Palmer, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

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