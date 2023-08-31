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        Haberler Sağlık İngiltere, dünyada ilk kez 7 dakikada uygulanan kanser aşısını kullanıma sundu

        İngiltere, dünyada ilk kez 7 dakikada uygulanan kanser aşısını kullanıma sundu

        İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), bugün yaptığı açıklamada tedavi süresini yüzde 75'e kadar kısaltan 'kanser aşısını' kullanıma sunduğunu duyurdu. NHS, kanser aşısını sunan dünyadaki ilk kamu sağlığı servisi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:56 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:56
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        Dünyada ilk kez 7 dakikada uygulanan kanser aşısı kullanımda
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        NHS açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Uygulaması yedi dakika kadar kısa süren kanser önleyici enjeksiyon sayesinde bazı kanser hastalarının ilaç tedavisi süreleri dörtte üçe kadar kısalacak.

        İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) onaylamasının ardından İngiltere'deki NHS, her yıl yüzlerce hastaya yedi dakikalık enjeksiyonu uygulayan dünyadaki ilk sağlık sistemi olacak.

        Şu anda hastalar yaşamı uzatan immünoterapi atezolizumab'ı hastanede ilaç transfüzyonu yoluyla doğrudan damarlarına alıyor. Uygulanması genellikle yaklaşık 30 dakika sürüyor, ancak damara ulaşmanın zor olduğu bazı hastalarda bu süre bir saate kadar çıkabiliyor.

        Atezolizumab, hastanın kendi bağışıklık sistemini kanserli hücreleri arayıp yok edecek şekilde güçlendiren bir immünoterapi ilacıdır. Tedavi şu anda akciğer, meme, karaciğer ve mesane dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerine sahip NHS hastalarına transfüzyon yoluyla sunuluyor.”

        NHS Ulusal Kanser Direktörü Profesör Peter Johnson şunları ifade etti: Bu tedavinin dünyada ilk kez uygulamaya konması, yüzlerce hastanın hastanede daha az zaman geçirebileceği ve NHS kemoterapi ünitelerindeki değerli zamanlarını harcamayacakları anlamına gelecektir.

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