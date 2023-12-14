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        Haberler Dünya Avrupa İngiltere'den İsrail'e: Hayal kırıklığı

        İngiltere'den İsrail'e: Hayal kırıklığı

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Londra Büyükelçisi'nin iki devletli çözümü reddeden açıklamalarının "hayal kırıklığı yarattığını" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 22:44 Güncelleme: 14.12.2023 - 22:44
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        İngiltere'den İsrail'e: Hayal kırıklığı
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        "Chipping Norton Lordu" unvanıyla Lordlar Kamarası üyesi olan Cameron, kamaranın Avrupa İlişkileri Komitesi'nde düzenlenen oturumunda dış politikaya ilişkin soruları yanıtladı.

        İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin dün Sky News'e verdiği mülakatta, iki devletli çözümü reddeden açıklamalarına ilişkin Cameron, Hotovely'nin hükümetinin talimatıyla konuşup konuşmadığını bilmediğini söyledi.

        "AÇIKLAMASININ DÖKÜMÜNÜ OKUDUM VE BU HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR"

        "Açıklamasının dökümünü okudum ve bu hayal kırıklığı yaratıyor." değerlendirmesini yapan Cameron, İsrail'in uzun vadeli güvenliği ve istikrarı için bir Filistin devletinin olması gerektiğini vurguladı.

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        Hotovely'nin röportajına çok fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini belirten Cameron, "(İki devletli çözümü) Bunu nasıl gerçekleştireceğimizi düşünmeye devam etmeliyiz." dedi.

        İNGİLTERE, ATEŞKES OYLAMASINDA ÇEKİMSER KALMIŞTI

        Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan ateşkes oylamasında ülkesinin çekimser kalmasını değerlendiren Cameron, şunları söyledi:

        "Bu çatışmanın gereğinden fazla sürmesini istemem ancak eğer bir ateşkes olacaksa bunun Hamas'ın 7 Ekim'i tekrarlama riskini ortadan kaldıracak, sürdürülebilir bir ateşkes olması gerekiyor. BM'deki oylamada da söylediğimiz buydu, biz çatışmalara insani ara verilmesinden yanayız. Yardımların girmesi ve esirlerin serbest bırakılması için başka bir ara verilmesini memnuniyetle karşılarız. Çatışmaların bir an önce sona erdiğini görmek istiyoruz."

        Cameron, Hamas'ın halen silahları olduğunu, İsrail'e füzeler attığını ve 7 Ekim'i tekrarlamak istediğini ifade etti.

        İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME "KESİNLİKLE HAYIR"

        İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely, Sky New kanalına verdiği röportajda, ülkesinin Gazze'deki durum sona erdiğinde iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini belirtmişti. Hotovely, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olup olmayacağı sorusuna, "Cevap kesinlikle hayır." yanıtını vermişti.

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        Sky News sunucusu Mark Austin'in, sorusuna yanıt alabilmek için birkaç kez tekrarlaması üzerine, Hotovely, sunucuya neden iki devletli çözüme takıntılı olduğunu sormuştu.

        İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ KATILDIĞI PROGRAMDA PROTESTO EDİLDİ

        Öte yandan İsrail start-up'larının tanıtımıyla ilgili Kraliyet Sanat, İmalat ve Ticaret Topluluğu'nda (RSA) düzenlenen bir toplantıya katılan Hotovely, burada toplanan vatandaşlar tarafından protesto edildi.

        Protestocular, eski İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Yizhar Shai'nin şahsen, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ise görüntülü olarak katıldığı toplantıda bulunanlara da İsrail'i boykot çağrıları yaparak tepki gösterdi.

        Protesto devam ederken bir kişi RSA binasından polis tarafından çıkarılarak kelepçelendi. Yahudilerin kullandığı "kipa" adı verilen başlığı taktığı görülen kişi daha sonra gelen polis minibüsüne bindirilerek gözaltına alındı.

        Söz konusu kişinin adı ve gözaltına alınma nedeni henüz açıklanmadı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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