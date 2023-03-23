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Haberler İş-Yaşam

İngiltere'de sebze kıtlığı enflasyonu yükseltti

Şubat ayında sebze kıtlığının etkisiyle gıda fiyatlarında 45 yılın en hızlı artışı yaşanınca İngiltere'de yaşam maliyeti beklentilerin üzerinde yükseldi

Giriş: 23.03.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de sebze kıtlığı enflasyonu yükseltti
HABERTURK.COM
Şubat ayında yıllık enflasyon ocaktaki yüzde 10.1'lik seviyesinden yüzde 10.4'e yükseldi. Bu gelişmede sebze kıtlığı sebebiyle gıda fiyatlarında yaşanan artışın yanında lokanta ve publardaki alkol fiyatlarının yükselmesi de etkili oldu.

Geçen ay giyim fiyatları, özellikle kadın ve çocuk giyimi fiyatlarında artış yaşanırken, yakıt fiyatları düşmeye devam etti.

İngiltere Merkezi Bankası (BoE), enflasyonu düşürme mücadelesine devam ederken bugün faiz kararını açıklayacak.

BoE, fiyatların bu kadar hızlı yükselmesini durdurmak, borçlanmayı daha pahalı hale getirmek ve insanları daha az harcamaya teşvik etmeye çalıştığı için, Aralık 2021'den bu yana 10 kez faiz artırımına gitti.

Fiyatların zamanla nasıl değiştiğini ölçen enflasyonu hesaplamak için, Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) yüzlerce günlük ürünün fiyatlarını takip ediyor.

ONS, süpermarketlerde çeşitli sebze ürünlerinde kıtlık yaşandığı dönemde,artan gıda fiyatlarının şubat ayı enflasyonunda önemli bir etken olduğunu belirtti.
İspanya ve Kuzey Afrika'daki olumsuz hava koşullarının hasadı etkilemesi nedeniyle domates, biber ve salatalık etkilenen ürünler arasında yer aldı. Yüksek enerji fiyatları ise İngiltere'deki yetiştiricileri vurdu.

1978'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Süt, zeytin yağı ve yumurtada artan fiyatlar ile birlikte, ONS, sebze kıtlığının gıda enflasyonunu 1978'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 18.2'ye çıkmasına yardımcı olduğunu bildirdi.
ONS baş ekonomisti olan Grant Fitzner, enflasyonun şubat ayından önce 3 ay üst üste düştüğünü ve şubatta yaşanan yükselişin şaşırtıcı olduğunu öne sürdü. Ancak Fitzner, uzun vadeli görünümün "o kadar kasvetli olmadığını" söyleyerek, enerji fiyatlarının düşmesi ile bu yaz enflasyonun düşeceğini belirtti.
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