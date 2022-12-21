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Haberler Dünya İngiltere'de Heathrow Havalimanı'nda yeni yıl öncesi kaos

İngiltere'de havalimanında yeni yıl öncesi kaos

Heathrow Havalimanı'ndaki yolcular, bagajlarının terminale varması için saatlerce beklediklerini bildirirken, British Airways'te yazılımsal bir sorun sonrası gecikme kriz daha da arttı.

Giriş: 21.12.2022 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de Heathrow Havalimanı'nda yeni yıl öncesi kaos
İngiltere'de yeni yıl öncesi kaos
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HABERTURK.COM

Bagaj taşımayla ilgili yaşanan sorunlar ve bir sistemdeki teknik arıza Noel öncesi seyahat eden İngilizler için bir kabusa döndü.

Pazartesi akşamı yolcuların eşyalarını bagaj bandından almak için saatlerce beklemesiyle tatil telaşı kaotik bir hal aldı.

Yolcuların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde bavulların 4-5 sıra halinde yığıldığı görülüyor. Yetkililer sorunun, havayolu ile sözleşmeli olan bagaj görevlileri arasındaki insan gücü eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Bununla beraber British Airways'deki bir tenik sorun nedeniyle, havayolunun bazı uçuşlarının da aksadığı ifade edildi.

Havaalanında bekleyen yolcular, kendilerine çanta sorununun atlıkarıncalara eşya yüklemek için yeterli personel bulunmamasından kaynaklandığının söylendiğini iddia ediyor.

Bir yolcu dün gece saat 22.00'den kısa bir süre sonra yaşadıklarını "Bagaj gecikmelerinin 90 dakikadan fazla sürdüğü konusunda bilgilendirildik. İnişte de gecikmeler yaşadık. Pilot, uçağı park etmede kendilerine yardımcı olacak personelin olmadığını söyledi. Bizi terminale götürecek servis otobüsü de hazır değildi. Bagaj bölümünün büyük bir bölümü kapatıldı .... yüzlerce valiz bir yığın halinde atıldı, gözetimsiz halde taşıma bantlarına yüklenmesi bekleniyor" diyerek anlattı.

Binlerce çalışan ücret ve koşullar konusunda greve gittiği için, havaalanı kaosunun önümüzdeki günlerde daha da kötüleşmesi bekleniyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten ve @pace_notes adlı Twitter hesabından alınmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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