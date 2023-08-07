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        Haberler Sağlık İngiltere'de Covid-19'un yeni varyantı Eris'in yayıldığı bildirildi

        İngiltere'de Covid-19'un yeni varyantı Eris'in yayıldığı bildirildi

        İngiltere'de, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:49
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        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
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        İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor.

        Eris, yüzde 39,4'le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra İngiltere'de en yaygın ikinci varyant olarak kayıtlara geçti.

        Yetkililer, dünya genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın sürmesi sebebiyle durumu yakından izlediklerini bildirdi.

        İngiltere'de Covid-19 enfeksiyonlarına ve aşılama oranlarına ilişkin rakamları tahmin eden Zoe Covid-19 Semptom Çalışmasına göre, 4 Temmuz'da 606 bin 656 olan tahmini vaka sayısı, 200 bin artarak 27 Temmuz'da 785 bin 980'e yükseldi.

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        KAPALI ALANLARDAKİ ETKİLEŞİM VE BAĞIŞIKLIĞIN AZALMASI ARTIŞA NEDEN OLABİLİR

        Uzmanlar, ülkede Covid-19 vakalarındaki artışın, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin 21 Temmuz'da vizyona girmesinin ardından milyonlarca kişinin sinemaya akın etmesiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

        İnsanların kapalı ve yetersiz havalandırılan alanlarda, yakın mesafede bir araya gelmesinin, bulaşma oranlarını artırmış olabileceği değerlendiriliyor.

        Hastalığa karşı bağışıklığın azalması ve Covid-19 aşılarının üzerinden belirli bir süre geçmesinin de vakalardaki artışa neden olabileceği belirtiliyor.

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