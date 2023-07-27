Covid-19'un belirtileri değişti!

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Mayıs 2023 tarihinde COVID-19 salgını için küresel sağlık acil durumun sona erdiğini açıkladı. Küresel acil durum sona erse de COVID-19'un bitmediğini belirten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Pandemi sona erdi diye bir cümle duyamayacağız; çünkü pandeminin sona erdiğini söyleyebilecek bir noktaya gelmedik. Pandemiyle ilgili süreç taramalar anlamında kontrolden çıktı; ama artık çok az vaka ve çok az ölüm var" dedi.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol

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XBB.1.16 ALTVARYANTI, NEZLE BELİRTİLERİ VERİYOR

COVID-19'un artık ayakta geçirilen nezle ve ishal belirtileriyle görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Şenol, "Kişiye bir tarama yapılmamışsa, yaşadığı nezle ve ishaller COVID ile bağlantılı olabilir. Omicron'un XBB.1.16 olan alt varyantında (Arcturus) nezle tarzı bulgular var; hastalarda ishal, gözlerde sulanma, burun akıntısı gibi belirtiler görülüyor. Daha önce tat ve koku alma bozuklukları görülüyordu. Artık COVID-19'u düşündüren özgün bulgular yerine daha çok başka viral enfeksiyonları çağrıştıran ayakta nezle, grip gibi gezen vakalar görülüyor. Artık insanların bireysel olarak yapacağı bir şey de yok. Acil son durumun son bulmasıyla hükümetler COVID'i takip etmekten vazgeçti ve kendi kendilerine pandeminin bittiğini ilan ettiler. Artık ölüm sayıları çok az olunca aşıyla kontrol altında tutabildiğimiz bir yükten söz ediyoruz" diye konuştu.

COVID-19 HALA ÖLDÜRÜCÜ

Dünya genelinde son bir haftada 400 bine yakın COVID-19 vakasının kaydedildiğini belirten Prof. Dr. Şenol, "Dünyada her gün 100 ölüm gerçekleşiyor. Hastaneye yatışta önemli bir azalma var ancak hastaneye yatan, ileri yaşlı ve zatürre bulguları olan vakalar görüyoruz. Bu nedenle 'pandemi bitti' diyemiyoruz. Artık radarları kapattık ve bakmıyoruz; ama COVID-19 hala öldürücü ve tüm solunum yolu hastalıklarından daha çok hastalandırıcı olmaya devam ediyor" dedi.

75 YAŞ ÜSTÜ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ KİŞİLER AŞI OLMAYA DEVAM ETMELİ

Covid aşılarının yapılmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Şenol, "Şu an Türkiye'deki aşılar, orijinal suş için kullanılan ilk gelen aşılardır. Biz bu aşıları artık sadece 75 yaş üstü ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilere öneriyoruz. Dünya geçen yıl sonbahardan beri Omicron varyantına özel aşıyı iki doz yaptı. Biz ise o aşıları pas geçtik. Hastanede gördüğümüz zatürre ile yatan vakalar ve ileri yaştaki hastalar bağışıklıkları azalınca tekrar duyarlı hale geliyorlar. Dolayısıyla risk grubunda olanlara 6-8 ay sonra yeniden aşı yaptırmak gerekiyor; çünkü dolaşımda yoğun bir şekilde virüs var. Bunu engelleyebilecek iki koşul var; ya aşıyla takviye olacaksınız ya da virüsün dolaşımda olduğu yerlere girmeyeceksiniz. İki seçenekten biriyle kendinizi emniyete alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.