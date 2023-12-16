Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Sunak'tan düzensiz göç açıklaması

        İngiltere Başbakanı Sunak'tan düzensiz göç açıklaması

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kendilerinin Ruanda ile yaptığı ve İtalya'nın Arnavutluk'la imzaladığı göç anlaşmalarını savunarak, "Göçmenler, İtalya'ya veya İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelirlerse kalmalarına izin verilmeyecek, bu açık olmalı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 19:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzensiz göçmenlere İngiltere kapısı kapalı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) geleneksel siyaset festivali etkinliği "Atreju"ya katılan Sunak, burada bir konuşma yaptı.

        Roma ve Tiran yönetimleri arasında 6 Kasım'da imzalanan ve İtalya'nın Arnavutluk topraklarında 2 düzensiz göç merkezi kurmasını öngören anlaşma ile kendilerinin Ruanda'yla yaptığı göç anlaşmasını hatırlatan Sunak, "Giorgia, Arnavutluk'la bir anlaşma imzaladı ve biz de Ruanda ile bir anlaşma yaptık. Bu suç çetelerinin işlerini bozmak istiyoruz." dedi.

        Bu konuda görüşmeler yapmaları ve siyasi sığınma konusunda bir çerçeve oluşturulması gerektiğini ifade eden Sunak, "Egemenlik açısından temel ve önemli bir husus var. Ülkelerimize kimin geleceğine suç çeteleri değil, bizim karar vermemiz gerekiyor. Çünkü bugün bu sorunu çözemezsek tekneler gelmeye devam edecek. Caydırıcılığın işe yaradığından emin olmalıyız. Göçmenler, İtalya'ya veya İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelirlerse kalmalarına izin verilmeyecek, bu açık olmalı." diye konuştu.

        REKLAM

        Sunak, Meloni'ye bu konuda uluslararası alanda gösterdiği liderlik için teşekkür ederken, "Tekneleri durdurmak ve vatandaşlarımıza daha fazla güvenlik sağlamak için gereken her şeyi yapmalıyız. Muhafazakar liderler olarak bu bizim mücadelemizdir." ifadelerini kullandı.

        Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'e atıf yapan Sunak, şunları kaydetti:

        "Thatcher fikirlerin ancak hayata geçirebildiği takdirde önemli olduğunu anlamıştı. Mücadele zorlu olsa da asla geri adım atmadı. Bugün konu yasa dışı göç olduğunda Thatcher'ın radikalizmini uygulamalıyız. Rakiplerimiz kafalarını kuma gömüp sorununun kendi kendine çözülmesini istiyor ama bu böyle gelişmiyor. Bu yıl göçmenlerin geldiği Lampedusa'ya gidin. Bu artık sürdürülebilir değil, ahlaka da aykırı."

        Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya yardım etmenin önemine de değinen İngiltere Başbakanı, İtalya'nın bu konudaki desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Biz Atlantikçiyiz, muhafazakarız, NATO'yu destekliyoruz ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına karşıyız. İşi bitirmek için Kiev'e ihtiyaç duyduğu şeyi vermeye devam etmek gerekir." dedi.

        Sunak, konuşmasının ardından Meloni ile beraber etkinliğe katılanları selamladı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İngiltere
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BM: Gazze ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya
        BM: Gazze ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa