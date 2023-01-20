AA

Başbakanlık Sözcüsü Jamie Davies, Sunak'ın kuzeybatı İngiltere'yi ziyareti esnasında resmi hükümet aracının arkasından Instagram'da yayımlamak üzere çektiği videoya eleştiriler gelmesi üzerine açıklama yaptı.

Başbakan Sunak'ın "Bunun (hareket halindeki araçta emniyet kemeri takmamanın) hata olduğunu kabul ettiğini ve özür dilediğini" belirten Davies, Sunak'ın herkesin emniyet kemeri takması gerektiğine inandığını kaydetti.

Lancashire polisi ise görüntülerle ilgili 'inceleme başlatıldığını' açıkladı.

İngiltere'de emniyet kemeri takmamanın cezası 500 pounda (620 dolar) kadar ulaşabiliyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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