45 günde istifa etti: İngiltere'yi neler bekliyor?

45 gündür görevde olan İngiltere Başbakanı Liz Truss, izlediği ekonomi politikasıyla başlayan görevi bırakma çağrılarının ardından istifa ettiğini duyurdu. Truss, Kral Charles'a istifasını sunduğunu bildirdi.

Tüm adaylar adaylığını ilan ettikten sonra, sadece iki kişi kalan kadar bir dizi oy kullanılacak.

Muhafazakar Parti lideri istifa ettiğinde, parti içinde yeni bir seçim yapılıyor. Mevcut kurallara göre, aday olabilmek için 8 Muhafazakar Parti milletvekilinin desteğine ihtiyaç var.

İngiltere, 7 Temmuz'da Başbakan Boris Johnson'ın istifa etmesiyle benzer bir süreçten geçmişti. Muhafazakar Parti liderini 28 Ekim'de seçeceğini duyurdu. Peki İngiltere'yi önümüzdeki süreçte ne bekliyor?

Liz Truss 5 Eylül'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmiş, 6 Eylül'de de başbakan olarak atanmıştı. Hükümetin geçen ay açıkladığı vergi kesintisi planları sonrası piyasalar sarsılmış, sterlin değer kaybetmiş, giderek artan sayıda Muhafazakar Parti milletvekili Truss'a istifa çağrısı yapmıştı.

Muhafazakar Parti üyesi ve İngiltere'nin ilk kadın savunma bakanı Penny Mordaunt da aday olabilir.

Sky News'in aktardığına göre, eski İngiltere Maliye Bakanı ve aynı zamanda Truss ile Muhafazakar Parti liderliğinde yarışan Rishi Sunak tekrar başbakan olmak için yarışabilir.

Muhafazakar Parti lideri olan seçilen kişi, parlamentoda en fazla milletvekiline sahip partinin lideri olacak. Kral 3. Charles bir hükümet kurulmasını isteyecek.

YENİ BAŞBAKAN SEÇİLENE KADAR GÖREVDE KALACAK

Truss, istifa açıklamasında yeni başbakan atanana kadar görevinin başında olacağını söyledi. Selefleri Boris Johnson, Theresa May ve David Cameron'ın istifa ettiklerinde yaptıkları gibi Muhafazakarlar yeni bir lider seçene kadar Truss görevde kalacak.

MEVCUT YETKİLERİ NELER?

Resmen görevi devredene kadar, teoride Liz Truss halen aynı yetkilere sahip. Ama pratikte, radikal siyasi adımlar atabilecek otoritesi bulunmuyor.

Truss, İngiltere'yi yurt dışında temsil etmeyi sürdürecek.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.