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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İngilizler duyurdu: Mourinho intikamını aldı! - Fenerbahçe Haberleri

        İngilizler duyurdu: Mourinho intikamını aldı!

        Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek için Premier Lig ekibi Tottenham devreye girerken, Jose Mourinho'nun hamlesi İngiltere'de gündem oldu. İngilizler, Portekizli teknik adamın hamlesini, "İntikamını aldı" diye duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 17:26 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:26
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          Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe'de yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Yusuf Akçiçek için talipler artmaya devam ediyor.

        • 2

          Premier Lig ekibi Tottenham, genç stoperi takibe alırken Jose Mourinho'nun hamlesi İngiltere'de gündem oldu.

        • 3

          Mirror'da yer alan habere göre Tottenham, Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Yusuf Akçiçek için harekete geçti. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçına gözlemci gönderdi. Ancak Portekizli teknik adam, genç futbolcuyu yedekte bıraktı ve Tottenham'ın planını bozdu.

        • 4

          "İNTİKAMINI ALDI"

          Haberde ayrıca Mourinho'nun Tottenham'dan ayrılma şekline gönderme yapılarak İngiliz ekibinden 'intikamını aldığı' ifadeleri kullanıldı:

        • 5

          "Jose Mourinho, Premier Lig kulübünün izlemeye gittiği Yusuf Akçiçek'i yedek bırakmasının ardından Tottenham'dan intikamını aldı."

        • 6

          Öte yandan Tottenham'ın, Yusuf Akçiçek'e ilgisinin devam edeceği vurgulandı.

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          Mourinho, 2019'da Tottenham'ın başına geçmiş ve 2021 yılında kulüpten gönderilmişti.

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