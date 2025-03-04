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        Haberler Gündem Güncel CHP İstanbul il kongresine soruşturma - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        CHP İstanbul il kongresine soruşturma

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:51 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:08
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        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
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        CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edildi.

        Başsavcılık, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

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