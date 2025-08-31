Habertürk
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 17:59 Güncelleme: 31.08.2025 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Eryaman Stadı

        HAKEM: Çağdaş Altay

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Gençlerbirliği: -

        Fenerbahçe: Livakovic, Brown, Çağlar, Skriniar, Oğuz Aydın, Alvarez, Fred, İrfan Can, Nene, Talisca, En-Nesyri.

        Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

        Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti.

        Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, önceki gün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı. Mourinho'nun yokluğunda takımın başında Gençlerbirliği karşısında Zeki Murat Göle yer alıyor.

        6 EKSİK

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor. Transfer görüşmeleri devam eden Yusuf Akçiçek ile Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo ve Jhon Duran da kadroda yer almadı.

