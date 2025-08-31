Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

STAT: Eryaman Stadı

HAKEM: Çağdaş Altay

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Gençlerbirliği: -

Fenerbahçe: Livakovic, Brown, Çağlar, Skriniar, Oğuz Aydın, Alvarez, Fred, İrfan Can, Nene, Talisca, En-Nesyri.

Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti.

Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, önceki gün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı. Mourinho'nun yokluğunda takımın başında Gençlerbirliği karşısında Zeki Murat Göle yer alıyor.

6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor. Transfer görüşmeleri devam eden Yusuf Akçiçek ile Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo ve Jhon Duran da kadroda yer almadı.