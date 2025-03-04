Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Boğazına bıçak dayayıp gasp etti! 15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı! - Son haberler | Son dakika haberleri

        Boğazına bıçak dayayıp gasp etti! 15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı!

        Ankara'da bir saldırgan, durakta otobüs bekleyen 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakladı. Kabus dolu dakikalarda boğazına bıçak dayadığı ardından da yaraladığı kız öğrencinin telefon ile parasını gasp eden ve 46 yaşındaki S.P., 8 saat sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 17:00 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde S.P. (46), okuldan çıktıktan sonra durakta otobüs bekleyen 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçaklayıp, telefon ile parasını gasp etti.

        DHA'nın haberine göre şüpheli polisin çalışması sonucu gözaltına alınırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        GASP EDİP BIÇAKLADI

        Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. S.P., okul çıkışı durakta otobüs bekleyen lise öğrencisinin yanına yaklaşarak, boğazına bıçak dayadı. Şüpheli, öğrencinin elindeki telefonu ve çantasındaki 150 lirayı aldıktan sonra, kalçasından bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan çocuk, duraktaki banka yığıldı. Durağa gelen özel halk otobüsünün şoförü ile yolcular, yaralı öğrenciyi, ilk müdahaleyi yapıp yaklaşık 400 metre mesafedeki Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi'ne götürdü. Öğrenci, buradan da hastaneye götürülerek tedavi edildi.

        Yenimahalle İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan şüphelinin öğrenciye saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yaralanan öğrencinin otobüsle götürülmesi de yer aldı.

        "DUYARLI OLMAMIZ LAZIM"

        İnönü Mahallesi Muhtarı Zübeyde Dönmez, mahallede ilk defa böyle bir olay ile karşılaştıklarını belirterek, "Olay muhtarlığın önünde oluyor; ama tabii bizler içerideydik. Çocuğumuz bağıramamış; çünkü boğazına bıçak dayamış. Burada bir arbede yaşanmış. Çocuğumuz yine sesini çıkartamamış, şahıs kaçmış. Ben bir anne olarak çok üzüldüm. Emniyet güçleri çok güzel, çok titiz çalıştılar. En kısa zamanda da gece 02.00 gibi herhalde şahıs yakalandı. Çok sevindik ama üzücü nokta çocuğumuzun bıçaklanması; ama durumu iyi. İnşallah bir daha böyle bir şey asla yaşamaz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı!
        Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Habertürk Anasayfa