İngiliz hükümeti: Depremzedeler için özel bir vize türü yaratmayı düşünmüyoruz

İngiliz hükümeti, Türk depremzedelere özel bir vize sağlanması için başlatılan imza kampanyasına verdiği yanıtta, bu konuda bir planlarının olmadığını açıkladı.

Geçen yıl Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İngiltere’deki Ukraynalılara akrabalarını getirme hakkı veren İngiltere’nin Türkiye’de depremden etkilenenlerin yakınlarına da benzer bir hak vermesi için başlatılan imza kampanyasına 100 binden fazla kişi destek vermiş, konu Parlamento’da milletvekilleri tarafından görüşülmüştü.

İçişleri Bakanlığı'nın bugün imza kampanyasına katılanlara gönderdiği e-postada “Türkiye’deki durum Ukrayna’dan farklı ve her krize kendine özgü bir şekilde yanıt verilmesi gerekir” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’ye kurtarma ekipleri gönderdiklerini ve maddi yardımda bulunduklarını belirten bakanlık, sahadaki ihtiyaçların karşılanması konusunda Türk hükümetiyle iletişim halinde olduklarını aktardı.

Bakanlık “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam eden bir çatışma. Bu istikrarsızlık Ukraynalıların hayatlarını tehdit etmeye devam ediyor ve yarattığımız vize türü, Ukraynalıların ülkeleri güvenli hale gelene kadar geçici süreyle burada kalmalarına olanak sağlıyor” dedi ve ekledi:

“Türkiye’deki yıkıcı depremlerin yarattığı durum ise farklı türden bir desteği gerektiriyor.

“İngiliz hükümetinin, İngiliz vatandaşlarının depremzede akrabalarını getirebilmesi için yeni bir vize türü yaratma planı bulunmuyor.

“Evlerini terk etmek zorunda kalan bazı kişilerin İngiltere’deki akrabalarının yanına gelmek isteyebileceklerinin farkındayız. Bu kişilerin vizesi bulunmuyorsa standart vize prosedürlerini uygulayarak vize alabilirler.”

Deprem bölgesine en yakın vize merkezinin Adana’da olduğunu hatırlatan bakanlık, vize alan kişilerin altı aya kadar İngiltere’deki yakınlarının yanında kalabileceklerini belirtti.

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