İngiliz basınında gündem Galatasaray: Manchester cehennemde çöktü
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kalarak iddiasını sürdürdü. Kritik mücadele İngiliz basınında geniş yer buldu. The Sun Gazetesi, "Manchester cehennemde çöktü" başlığını manşete taşıdı. İşte detaylar
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Galatasaray'ın, RAMS Park'ta Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maç İngiliz basınında geniş yer buldu.
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The Sun, "Manchester United, cehennem ve şiddetli yağış arasında çok önemli bir zaferi çöpe attı" yorumunu yaparken "Manchester cehennemde çöktü" başlığını manşete taşıdı.
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Telegraph, "Günahkarların cehenneme gideceğini ve kaleci Onana'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktığını biliyoruz" ifadesini kullandı.
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BBC, "Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, kaleci Onana'nın korku gösterisi ve Galatasaray'ın İstanbul'daki geri dönüşüyle bir kez daha suya düştü" yorumunu yaptı.
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Daily Mail ise "Andre Onana iki kritik hata yaparak Manchester'a kâbusu yaşattı" ifadesini kullandı.
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Manchester Evening News de "Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, İstanbul'da Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıktan sonra zora girdi" yorumunu yaptı.
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