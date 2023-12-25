İngiliz bakanın 'şakası' ülkeyi karıştırdı! Özür dilemek zorunda kaldı

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Sunday Mirror gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanı Cleverly, bu ay düzenlenen bir etkinlikte konuklara, uzun bir evliliğin sırrının, "eşinin içeceğine hafif sakinleştirici katmak ve böylece dışarıda daha iyi erkeklerin olduğunu asla fark edemeyen biri olmasını sağlamak" olduğuna yönelik bir söz kullandı.

Cleverly'nin bahsettiği sakinleştirici tacizcilerin kadınları bayıltmak için kullandığı ve 'tecavüz ilacı' olarak da bilinen sakinleştirici ilaçtı.

Sunday Mirror, sözlerin basına kapalı bir etkinlikte denilmesine karşın, olayın toplumu ilgilendiren bir konu olması nedeniyle açıklandığını bildirildi.

Haber sonrası İngiltere karışırken, kadın haklarına yönelik bir yardım kuruluşu olan Fawcett Topluluğu Cleverly'i istifaya çağırdı. Ülkenin muhalefetteki İşçi Partisi ise Cleverly'nin sözlerinin inanılmaz olduğunu söyleyerek sert tepki gösterdi.

İşçi Partisi milletvekili Yvette Cooper, X adlı platformda "İçkiye/yiyeceğe ilaç katmak ciddi ve ağır bir suçtur" dedi ve "Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadeleden sorumlu İçişleri Bakanı'nın bu tür şakalar yapmanın normal olduğunu düşünmesi gerçekten inanılmaz. Kurbanlar bu alçak suçu ciddiye alması konusunda ona nasıl güvenebilirler?" diye ekledi.

Cleverly'nin bir sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Özel bir görüşme olarak bilinen bu görüşmede İçişleri Bakanı James Cleverly, ironik bir şaka olduğu açıkça anlaşılan bir şey yaptı ve bunun için özür diliyor" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.