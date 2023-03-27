İnfitar Suresi Türkçe Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1.Gök yarıldığı zaman,
2.Yıldızlar saçıldığı zaman,
3.Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman,
4.Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman,
5.Herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.
6, 7, 8. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?
9.Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.
10, 11.Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır.
12.Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.
13.Şüphesiz, iyiler Naîm cennetindedirler.
14.Şüphesiz, günahkârlar da cehennemdedirler.
15.Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.
16.Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir.
17.Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?
18.Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?
19.O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır.