Infantino'dan dev projeye ret!

İngiliz medyasında SKY Sports'un son günlerde tekrar gündeme taşıdığı 'Avrupa Premier Ligi'ne FIFA kanadından itiraz geldi.

İngilizler, 'Avrupa Premier Ligi'nin Liverpool ve Manchester United önderliğinde kurulması için çalışıldığını, UEFA'nın bu turnuvayı istemediğini, FIFA'nın ise destek olduğunu duyurmuştu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, bunu yalanlayarak iddiaya son noktayı koydu.

Böyle bir projenin gündemlerinde olmadığını belirten Infantino, futbolda sadece Avrupa'nın değil diğer kıtaların da onlar kadar önemli olduğunu söyledi. FIFA Başkanı Infantino, en büyük vizyonunun ise Dünya Şampiyonu olabilecek 50 Milli Takım ve 50 kulüp takımının var olması olduğunu ifade etti.

Infantino, İngiltere'den Liverpool ve Brezilya'dan Flamengo kulüplerini örnek göstererek, "Liverpool'un İngiltere'de belki 5 milyon taraftarı var, tüm dünyada ise 175 milyon taraftarı... Flamengo'nun 40 milyon taraftarı bulunuyor, bunların 39 milyonu kendi ülkesinde. Avrupa dışındaki kulüpler de dünyada cazibe merkezi olmalı" dedi.