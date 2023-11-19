İnegöl-Domaniç karayolu kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini bağlayan karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle, İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, yolu ağır tonajlı araçların geçidine kapattı
Bursa'nın yüksek kesimlerinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı günlük yaşamı ve çevre illerle olan bağlantıların sağlandığı karayolları üzerinde olumsuz etki yarattı.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde bölgeye girişlerin kontrollü sağlanması için önlem aldı. Kontrollerde, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların bölgeye geçişine izin verilmezken, binek araçların sürücüleri de uyarıldı. Karayolları ekipleri, kar kürüme çalışması başlattı.