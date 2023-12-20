İnegöl'de bir kişi evinde ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu
Turgutalp Mahallesi Yılmaz Sokağı'ndaki eve gelen arkadaşları, Ümit Yaşar T'nin (46) hareketsiz olduğunu gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatılırken, Ümit Yaşar T'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.