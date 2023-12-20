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        Haberler Gündem İnegöl'de bir kişi evinde ölü bulundu - Güncel haberler

        İnegöl'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:57 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:57
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        İnegöl'de bir kişi evinde ölü bulundu
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        Turgutalp Mahallesi Yılmaz Sokağı'ndaki eve gelen arkadaşları, Ümit Yaşar T'nin (46) hareketsiz olduğunu gördü.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi.

        Ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatılırken, Ümit Yaşar T'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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