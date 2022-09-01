30 Ağustos Salı günü geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 04 kuruş indirim yapılmasının ardından akaryakıt fiyatlarına yeni zam veya indirim gelip gelmediği merak konusu oldu. Son olarak 25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı. Peki, 1 Eylül Perşembe 2022 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Eylül güncel LPG, mazot ve benzin fiyatları listesi...