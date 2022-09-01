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Yeni İNDİRİM YOLDA! Güncel akaryakıt fiyatları: 1 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları, LPG, motorin (mazot) fiyatı ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarında büyük indirim bekleniyor! 1 Eylül Perşembe 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor. Üst üste yapılan zamların ardından araç sahiplerine sevindirici haber benzin fiyatlarındaki indirim ile geldi. Yarın gece yarısından geçerli olmak üzere ise benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 1 Eylül Perşembe güncel motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları...

01.09.2022 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • 30 Ağustos Salı günü geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 04 kuruş indirim yapılmasının ardından akaryakıt fiyatlarına yeni zam veya indirim gelip gelmediği merak konusu oldu. Son olarak 25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı. Peki, 1 Eylül Perşembe 2022 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Eylül güncel LPG, mazot ve benzin fiyatları listesi...

  • 3'LÜ İNDİRİM YOLDA!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2 Eylül Cuma gece yarısı motorinde ortalama 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarlarında indirim gelmesi bekleniyor. LPG'de ise indirim için hafta başı işaret ediliyor.

  • BENZİNDE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ!

    Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgilye göre; Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapıldı.

     

    MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM UYGULANMIŞTI!

    25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı. 

  • LİTRE FİYATI 20 TL'YE KADAR İNDİ!

    İstanbul'da ortalama olarak 21,15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı uygulanacak son akaryakıt indiriminin ardından 20 liraya kadar geriledi.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 1 EYLÜL 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,14 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,93 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,02 TL

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