Benzin fiyatlarına 29 Nisan’ı 30 Nisan gününe bağlayan gece yarısı 1 lira 33 kuruş zam yapılmıştı. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim haberlerini de beraberinde getiriyor. Brent petrol varil fiyatında gözlemlenen gerileme LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşmasına neden oldu. LPG fiyatlarına indirim geleceği iddiaları sosyal medya üzerinde dolaşırken araç sahipleri “LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim var mı, ne kadar?” sorusuna yanıt aradı. Peki, 5 Mayıs LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? İşte, konuyla ilgili merak edilenler…