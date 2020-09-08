İndeks Bilgisayar bağlı ortaklığı Datagate Bilgisayar'ın yüzde 10 hissesini önümüzdeki beş yıl içinde borsada satmayı planladığını duyurdu.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, planlanan satış neticesinde elde edilecek fonun, İndeks Bilgisayar'ın büyüme hedeflerini

desteklemek için kullanılmasının planlandığını belirtti. İndeks Bilgisayar hisseleri saat 11.10'da yüzde 2.31 primli, Datagate Bilgisayar hisseleri ise yüzde 0.66 artıda seyrediyor.