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        Haberler Magazin İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kubilay Aka boyu kaç?

        İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kubilay Aka boyu kaç?

        Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı senaryo "İnci Taneleri" dizisi, geçtiğimiz hafta Kanal D'de yayınlanan ilk bölümüyle ekran macerasına başlamıştı. Dizide Cihan karakterini canlandıracak olan Kubilay Aka'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kubilay Aka boyu kaç? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 01.02.2024 - 10:07
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        Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
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        Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanında Kubilay Aka dikkatleri üzerine çekti. Dizide Cihan karakterini canlandıracak olan Aka hakkında araştırılan: “İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kubilay Aka boyu kaç?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        KUBİLAY AKA KİMDİR?

        12 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Kubilay Aka, şu anda 26 yaşındadır. Eğitim hayatını Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetimi bölümünü tamamlayarak geçirmiştir. Oyunculuk kariyerine ilginç bir şekilde başlayan Aka, Muğla'da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilmiş ve bu keşif onu "Vatanım Sensin" dizisinin deneme çekimlerine katılmaya yönlendirmiştir.

        İlk oyunculuk deneyimini bu dizide yaşayan Kubilay Aka, Ali Kemal karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çekmiştir. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Aka, özellikle Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı "Vatanım Sensin" dizisindeki performansı ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ayrıca, Türk televizyonlarının uzun soluklu dizisi "Çukur"da 4 sezon boyunca Celasun karakterini başarıyla canlandırmış ve izleyicilerden büyük beğeni almıştır.

        KUBİLAY AKA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

        • 2016-2017 Vatanım Sensin: Ali Kemal
        • 2017 Arif V 216: Yakışıklı Kemal
        • 2017-2021 Çukur: Celasun
        • 2018: Aşk Bu Mu?: Umut
        • 2020- 2021 Aşk 101: Kerem
        • 2021 - Cam Tavanlar: Cem
        • 2022 - Sadece Arkadaşız: Umut

        KUBİLAY AKA BOYU KAÇ?

        Kubilay Aka, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve Koç burcudur.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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        Oğlak
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