İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanal D'nin dizisi İnci Taneleri'nin 28. bölümünde; Dilber ve Yıldız'ın aklı Zerre'deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur. Piraye hep uzağında kaldığı bir yaşamı Azem'in romanı sayesinde tanımaya başlamıştır. Peki, Kanal D İnci Taneleri 29. bölüm bu hafta var mı, neden yok? İşte İnci Taneleri yeni bölüm tarihi...
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Kanal D'nin takip edilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni bölümüne ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. 28. bölümde heyecan ve merak dolu sahneler ile gündeme gelen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, İnci Taneleri 29. bölüm ne zaman yayınlanacak? İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? İşte merak edilenler...
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İNCİ TANELERİ BU HAFTA VAR MI, YOK MU?
9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışına göre İnci Taneleri dizisi, yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Yayın akışına göre, dizi saatinde Efsane yerli filmi izleyici karşısına çıkacak. Dolayısıyla dizinin yeni bölümü 16 Ocak 2025 Perşembe günü yayınlanacak.
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İNCİ TANELERİ 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan BKM imzalı İnci Taneleri dizisinin 28. bölüm özeti şöyle;
Cihan’ın ve tüm ekibin yaşadığı acı kayıp herkes için çok sarsıcı olur. Cihan için artık meseleler iyice kişisel bir hal almıştır.
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Dilber ve Yıldız’ın aklı Zerre’deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur. Piraye hep uzağında kaldığı bir yaşamı Azem’in romanı sayesinde tanımaya başlamıştır. Bu durum Piraye ve Dilber’i bir araya getirecektir.
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İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.