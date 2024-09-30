İstiridyelerin anatomisi

İstiridyeler çift kabuklu canlılardır ve kabukları iki parçadan oluşur. Bu parçalar, elastik bir bağ ile bir arada tutulur ve istiridyenin beslenmesi için gerekli olan açılmayı sağlar. İstiridyenin büyümesiyle birlikte kabuğu da genişler; bu süreç, manto adı verilen bir doku tabakasının ürettiği yeni malzeme ile gerçekleşir.