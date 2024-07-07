İnanç Ergülen yazdı: İyi ki varsınız

EURO 2024 çeyrek finali öncesi Haberturk.com'da "Gel bakalım Portakal" başlığı ile rakibimiz Hollanda'yı bekliyorduk. Xavi Simons, Memphis Depay, Cody Gakpo ve Steven Bergwijn gibi hızlı, topu çizgiye taşıyan ve anlık gol pozisyonu yakalayan isimlere karşı Montella, Avusturya maçındaki gibi 5'li savunma hattını tercih etti. Sağda Mert, solda Ferdi, stoperlerde ise Kaan, Abdülkerim ve UEFA'nın çifte standardı sonrası cezalı Merih'in yerine Samet Akaydin savunma hattını oluşturdu. Berlin'deki mücadelenin ilk 10 dakikası Hollanda'nın kenarlardan ceza sahasını bulmasıyla geçti. Bu dakikalarda topla oynama oranında Hollanda açık ara önde idi. Milliler'de Ferdi, Barış Alper, Arda, Kaan, Abdülkerim ve Hakan savunma anlamında harika bir mücadele gösterirken, oyun da çift yöne döndü.

Arda Güler'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Samet Akaydin, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla 85 milyonu ayağa kaldıran golü kaydetti. Merih'in cezalı olduğu gecede Samet'in golü aynı zamanda iki yüzlü UEFA'nın siyasi lobisine de bir mesaj niteliğindeydi. Bu arada Clement Turpin'in Mert'in pozisyonunda kırmızı vermemesini de unutmamak gerekiyor.

İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlanırken, ikinci yarıda Ronald Koeman'nın Wout Weghorst hamlesine şaşırmamak gerekiyordu. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 'kule' golcünün, hızlı ve atik oyuncularıyla Türk duvarını aşamayan Portakallar'ı ceza sahamızda daha fazla topla buluşturacağı bir gerçekti. Koeman'nın bu hamlesi sonrası kalemizde daha fazla pozisyon göremeye başladık. Portakallar daha çok orta ile gelmeye başladı. Korktuğumuz da başımıza geldi. 70'te Depay'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında Stefan De Vrij kafayla topu ağlarımıza gönderdi.

Milliler'in bu golden sonra direnci düşerken; Hollanda, arka direkte Mert Müldür'ün şanssız şekilde kendi kalesine attığı golle öne geçti. Montella'nın Cenk, Semih, Kerem, Zeki hamleleri sonrası 90+5. dakikaya kadar mücadele etti Bizim Çocuklar... Yüzde yüzlük pozisyonları gole çeviremedik. EURO 2024'e veda ettik...

Unutmamak gerekiyor; bu takım elemelerde Hırvatistan'ı evinde yenerek tarihinde ilk kez bu turnuvaya grup lideri olarak katıldı. Şimdi Bizim Çocuklar'ı, bu genç jenerasyonu destekleme zamanı.

Beklentimiz 2026 Dünya Kupası ve 2028 Avrupa Şampiyonası'na bu parlak jenerasyon ve bu kadroya eklenecek yeni isimlerle katılmak. Benim hakkım onlara helaldir. İyi ki varsınız Bizim Çocuklar...