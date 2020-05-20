Sahur vakti saat kaçta? sorusu merak konusu oldu. Ramazan ayında sahura kalkan vatandaşlar İslam'ın en önemli ibadetini gerçekleştiriyor. Bu yıl 30 gün sürecek olan ramazan ayında Müslüman vatandaşlar sahura kalkarak oruç için niyet edecek ve iftar saatini bekleyecek. Peki İstanbul, Ankara, Bursa'da sahur saati kaçta? İşte il il imsak (sahur) saatleri ve ramazan imsakiyesi...

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

Diyanet'in yayınladığı Ramazan İmsakiyesine göre; İstanbul'da imsak vakti 03:44'de, Ankara'da imsak vakti 03:36'da, Bursa'da ise 03:50'de olacak.

İL İL SAHUR VAKİTLERİ 2020

SAHUR DUASI NASIL EDİLİR?

Sahurda, oruca başlarken edilen dua sevap kazandırır. Müslümanlar, Hz. Muhammed'in de ettiği gibi imsak vaktinde şu duayı edebilirler: “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle…”

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadetin önemli unsurlarından biri niyettir. Niyet, ibadetin kabulunun ön şartı olarak görülmektedir. Buradan yola çıkarak niyetsiz amellerin ibadet değeri kazanmayacağını söyleyebiliriz. Niyetin kalben olması önemlidir. İbadete başlamadan önce kişinin inanarak, bilinçli bir şekilde niyet etmesi gerekir. Burada niyetinizi dillendirmeniz, niyetinizin dışa vurumudur. Oruçta da aynı şekilde kalben niyet etmek gerekir. Ancak niyet her zaman dille olmaz.

Oruç için niyet vakti akşam namazı vaktinin gelmesiyle başlar. Kimi zaman sahura kalkar ancak dille niyet etmeyi unuturuz. Bu durumda sahura kalkılması fiili bir niyettir. Niyetinizi yaptığınız fiille belli edersiniz. Öte yandan sahurdan önce niyet eden kişi sahura kalkamasa bile bir bilinç içindeyse niyetli sayılır.

Yani dille niyet etmeyi unutmuş olmak kabul edilebilir kişi aklına geldiği anda niyetini sözlü olarak da yapabilir. Öte yandan Ramazan’ın her günü için niyet edilmesi gerekir. “Niyet ettim Allah rızası için yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanların duasını kabul eden -Allah-!

GÜNÜN AYETİ

Doğrusu Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadir, 1

GÜNÜN HADİSİ ŞERİFİ

Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; "Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir."

Buhârî