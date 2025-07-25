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        Haberler Yaşam İmparator Marcus Aurelius heykeli, Burdur’da heyecan yarattı

        İmparator Marcus Aurelius heykeli, Burdur’da heyecan yarattı

        Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde yapılan kaçak kazılar sonrası yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi. Heykelin bulunması ana vatanı Burdur'da heyecana neden oldu. Kentte yaşayanlar, yakın zamanda Ankara'da sergileneceği açıklanan heykelin, en kısa sürede Burdur'daki müzeye getirilmesini bekliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:48
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        ABD'den Türkiye'ye getirildi! Burdur'da heyecan yarattı
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        Milattan sonra 2'nci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen Marcus Aurelius heykeli, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonrası yurt dışına çıkarıldı.

        Anadolu'nun en nadide bronz heykellerinden biri olan eser, yıllar içinde el değiştirip ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uzun süren mücadelesi sonucu ABD'de sergilenen bu eşsiz eser, bilimsel analizler, arşiv belgeleri ve tanık ifadeleriyle 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi.

        Marcus Aurelius heykeli, Türk Hava Yolları'na ait uçakla 19 Temmuz'da Türkiye'ye getirildi.

        "TARİHİ BAŞARI"

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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye iadesini 'tarihi bir başarı' olarak nitelediği heykelin Ankara'da sergileneceğini söyledi. Bakan Ersoy, "Filozof İmparator'u çok yakında, sürpriz bir sergide Ankaralılarla buluşturacağız" dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede en önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçen heykelin iadesi, Burdurluları heyecanlandırdı.

        Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u bir filozof olarak tasvir etmesi dolayısıyla antik sanat tarihinde özel bir yere sahip olan bronz heykelin her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve 65 binden fazla arkeolojik eserin yer aldığı Burdur Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmesine yönelik beklenti oluştu.

        "BURDUR İÇİN KAZANÇ"

        Kentte yaşayanlar, heykelin ana vatanı Burdur'a getirilmesini istediklerini söyledi. Esnaf Ali Çelik, Marcus Aurelius heykelinin Burdur Müzesi'nde sergilenmesini beklediklerini belirtti.

        Selma Karataş ise "İmparator heykelimizin Burdur'da sergilenmesini arzu ediyoruz" dedi.

        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nurettin Körözlü de "Marcus Aurelius heykelinin 65 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelmesi çok sevindirici. Burdur'da sergilenmesinin Burdur için kazanç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

        Bu arada, 2008 yılında Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ndeki kazılarda çıkarılan mermer Marcus Aurelius heykeli Burdur Müzesi'nde sergileniyor.

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        #İmparator Marcus Aurelius heykeli
        #Burdur
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