Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.

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Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgelere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler, orman işçileri ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

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Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

GAZİPAŞA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Diğer yandan, öğle saatlerinde bu kez Gazipaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Gazipaşa Doğanca Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

ANONSLARLA EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangınların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangınlara 8 helikopter, 32 arazöz, 186 personelle müdahale edildiği kaydedildi.

Aksu ilçesindeki yangın, iki eve sıçradı. Evlere sıçrayan alevler, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Manavgat ilçesine bağlı Değirmenli Mahallesi'nde de yerleşim yerlerine yakın noktadaki çalılık alanda yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazözler sevk edildi. Yangının bölgedeki evlere ve tarım arazilerine sıçramaması için ekipler seferber oldu. 'YOĞUN BİR RÜZGAR VAR' Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, havanın sıcak ve kuru olduğunu, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle de çok sayıda yangının çıktığını belirterek, "Sabah saatlerinden beri bütün ekiplerimizle beraber mücadele ediyoruz. Manavgat'ta çıkan yangın söndürüldü. Alanya’da çıkan yangın söndürüldü. Muratpaşa Güzeloba Mahallemizde Lara bölgesinde çıkan yangın da kontrol altına alındı. Fakat Aksu'da şu anda bulunduğumuz mevkide Fatih Mahallesi ve Yurtpınar Mahallemizde çıkan yangın büyüme eğilimi gösteriyor. Şu anda Perge Antik Kenti'nin dış duvarlarına kadar ulaşmış vaziyette. Çünkü yoğun bir rüzgar var, aşırı sıcak var ve sıçrama, atlama yapıyor. Bu arada Gazipaşa ilçemizde de yine büyüme eğiliminde. Doğanca Mahallemizde bir yangın, yine mücadele ediyor ekiplerimiz. Biraz önce yine Manavgat'ta yeni bir yangın ihbarı aldık ama herhalde örtü yangın şeklinde, onunla da ekiplerimiz mücadele ediyor" dedi.

'HERHANGİ ÖLÜ, YARALIMIZ YOK' Çok büyük alanlara sirayet eden yangınlar olmadığını aktaran Vali Şahin, "Fakat şehir merkezlerinde ve evlerin aralarında seraların bulunduğu bölgelerde olduğu için rahatsız eden, tehlike arz eden yangınlar oldu. Bazı evleri boşalttık. Birkaç evin zarar gördüğü bilgisine ulaştık. Seralarda zararlar söyleniyor. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını tek tek yapacak. Herhangi ölü, yaralımız yok. Arkadaşlarımız sahada mücadeleyi devam ediyor, henüz Aksu'daki ve Gazipaşa'daki yangınlar kontrol altına alınmış değil" diye konuştu. 'YANGINA DAVETİYE ÇIKARAN BİR ORTAM' Vali Şahin, "Tam yangına davetiye çıkaran bir ortam. Hem kuru bir hava var hem rüzgar var hem de çok sıcak hava var. Böyle olduğu zaman zeminlerdeki kuru otlar, çeşitli malzemeler yangın açısından kibrit gibi ya da bir çıra gibi hazır hale geliyor. İnsan faaliyetini de bunun üzerine eklediğiniz zaman, birimiz izmarit atabilir ya da bir küçük faaliyet yapabilir. Bu bir sabotaj olmak zorunda değil. İnsan faaliyetleri de bu yangınların çıkışına sebebiyet veriyor. Her bir yangını bittikten sonra sebebini zamanı geriye sararak araştırıyoruz. Şu anda Güzeloba'yla ilgili bir gözaltımız var. Orada sabotaj değil, yapmış oldukları bir ateş neticesinde yangının çıktığı yönünde bilgiler var. Diğerleri ile ilgili böyle bir tespitimiz yok" dedi.

GAZİPAŞA'DA 4 EV TAHLİYE EDİLDİ Diğer yandan Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi Değirmendere mevkisinde saat 11.30 sıralarında yerleşim yerlerine yakın noktada çıkıp, kızılçam ormanına sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın bölgesine sevk edilen ekipler, hızla müdahaleye başladı. 4 helikopterin yanı sıra karadan da çok sayıda ekip çalışmalara katıldı. Yangının tehdit ettiği 4 evdeki 18 vatandaş tahliye edildi. Kaymakam Selami Korkutata, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, müdahale çalışmalarını koordine etti. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Yangın bölgesinde ambulanslar da hazır bekletiliyor. ( ARABADA BAŞLADI, ORMANA SIÇRADI İzmir-Çeşme Otoyolu'nda bir otomobilde çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nda İzmir yönüne giden otomobil, saat 11.30 sıralarında Güzelbahçe mevkisine geldiğinde alev aldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan, otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

KARABÜK YANGINI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, üçüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor. Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü. Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Yangın bölgelerinde gece inceleme yapan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınları nedeniyle 14 köyün tahliye edildiğini, Kamış köyünde bazı evler, samanlık ve ahırların zarar gördüğünü bildirmişti. YATAĞAN'DA YANGIN Muğla’nın Yatağan ilçesinde tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Eskihisar Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler Yatağan-Milas kara yoluna yakın bir alandaki yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.