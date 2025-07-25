Türkiye'nin Limit Aşım Günü bu yıl 18 Haziran olarak açıklanmıştı. Doğal kaynakları yılın yarısına bile gelmeden tükettiğimiz vurgulanmıştı.
Dünya limiti aştı
Global Footprint Network tarafından her yıl belirlenen rapora göre, Dünya bu sene bir yıl içinde yenileyebileceği doğal kaynakları 24 Temmuz itibariyle tüketti. Bu yılki Dünya Limit Aşım Günü, bu zamana kadarki en erken gün olarak kayda geçti
Global Footprint Network (Küresel Ayakizi Ağı) tarafından her yıl belirlenen ve insanlığın dünyanın bir yılda yenileyebileceği doğal kaynakları tükettiği tarihe işaret eden Limit Aşım Günü bu yıl 24 Temmuz oldu.
24 Temmuz, bu yılın "Dünya Limit Aşım Günü" olarak kaydedildi. Bu tarih, insanlığın doğaya olan talebinin, Dünya'nın o yıl içinde yenileyebileceği kapasiteyi aştığı günü ifade ediyor.
Ekolojik Ayak İzi kavramını geliştiren uluslararası sürdürülebilirlik kuruluşu Global Footprint Network tarafından hesaplanan bu tarih, York Üniversitesi tarafından sürdürülen Ulusal Ayak İzi ve Biyokapasite Hesaplarına dayanıyor.
Bu yılki Limit Aşım Günü'nün geçen yıldan daha erken olmasının nedenleri ise şöyle açıklanıyor;
2025 yılında, Dünya Limit Aşım Günü'nün 24 Temmuz olarak kaydedilmesi, insanlığın şu anda doğayı, Dünya ekosistemlerinin kendini yenileyebileceğinden 1,8 kat daha hızlı tükettiğini gösteriyor. Bu aşırı tüketim; insanların biyosferin emebileceğinden fazla karbondioksit salması, yenilenebilir olandan fazla tatlı su kullanması, yeniden büyüyebileceğinden fazla ağaç kesmesi, balık stoklarının yenilenme hızından daha hızlı avlanması gibi nedenlerle ortaya çıkıyor.
Bu durum, uzun vadeli kaynak güvenliğini özellikle zaten kaynaklara erişimde zorlananlar için tehdit ediyor.
LİMİT AŞIMININ ETKİLERİ
Limit aşımı, yalnızca biyolojik çeşitliliğin azalmasına, kaynakların tükenmesine, ormansızlaşmaya ve atmosferde sera gazı birikimine (bu da aşırı hava olaylarını şiddetlendiren bir neden) yol açmakla kalmıyor; aynı zamanda gıda ve enerji güvensizliği, sağlık krizleri ve çatışmaları da tetikliyor. Bu öngörülebilir duruma karşı hazırlık yapmayan bölgeler, şehirler, şirketler ve ülkeler önemli risklerle karşı karşıya kalıyor.
Bu yılki Dünya Limit Aşım Günü, bu zamana kadarki en erken gün olarak kayda geçse de, son 15 yılı aşkın süredir Dünya, kaynaklarını ilk 7 aydan sonra tüketmiş oluyor.
Kalan aylarda ise Dünya, gezegenin sınırlarını daha da zorlayarak "borçla" yaşıyor. Yani tarih aynı kalsa da gezegen üzerindeki baskı giderek artıyor: Her yıl yaşanan açık, zaten var olan ekolojik borcu büyütüyor.
Global Footprint Network Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Lewis Akenji bu seneki rekora ilişkin şöyle konuştu:
"Ekolojik anlamda ne kadar zarar verebileceğimizin sınırlarını zorluyoruz. 21. yüzyılın çeyreğini geride bırakırken, gezegene en az 22 yıllık ekolojik iyileşme borçluyuz, şu andan itibaren hiçbir yeni zarar vermesek bile. Eğer bu gezegene hala 'evimiz' demek istiyorsak, bu düzeydeki limit aşımı; bugüne dek yapılan tüm tarihi yatırımları gölgede bırakacak büyüklükte bir uyum ve önleme çabasını zorunlu kılıyor. Ortak geleceğimiz için.”