İMMİB'de yeniden yapılanma!

Türkiye’nin mal ihracatının yüzde 38.6’sını gerçekleştiren İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nin (İMMİB) Koordinatör Başkanlığı’na Adnan Aslan, İMMİB Koordinatör Başkan Yardımcılığına ise Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan getirildi.
Aynı zamanda Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı da olan Aslan, Türkiye’nin mal ihracatına katkılarını her geçen gün artıran kimya, çelik, elektrik-elektronik, metal, maden ve mücevher sektörlerinin 2022 yılında ülke ekonomisi, istihdamı, ihracat ve üretimi için çalışacaklarını söyledi.
Pandemi, küresel tedarik krizi, artan navlun fiyatları ve hammaddede yaşanan sorunlara karşın elde ettikleri ihracat rakamlarından son derece memnun olduklarını ancak bununla yetinmediklerini kaydeden İMMİB Koordinatör Başkanı Adnan Aslan, "2021 yılını 87 milyar dolarlık ihracat ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Atacağımız adımlarla 2022’de daha başarılı ihracat rakamlarına imza atacak, yeni başarı hikayeleri yazacağız. 2022, teknoloji, sürdürülebilirlik ve otomasyona odaklanacağımız bir yıl olacak. Yeni odaklarımızla küresel rekabetimizi daha da güçlendirecek, kendimize yeni hedefler belirleyeceğiz" dedi.
Verilen bilgiye göre, İMMİB bünyesindeki altı birlik Kasım ayında Türkiye’nin ihracatına 8 milyar 757 milyon dolarlık katkı sağlarken sektörlerin 11 aylık toplam ihracatı 78.3 milyar dolara ulaştı.
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