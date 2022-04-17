İMİB açıklamasına göre, Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen İMİB Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Rüstem Çetinkaya 368 oy ile başkan seçilirken, rakibi Aydın Dinçer 270 oy aldı.

Seçimin ardından bir konuşma yapan İMİB Başkanı Çetinkaya, sektörü geliştirecek projelerle yeni döneme hazır olduklarını belirterek, seçim sonuçlarının tüm sektöre hayırlı olmasını diledi.

Çetinkaya'nın yönetim ve denetim kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

- TEMMER MERMER - RÜSTEM ÇETİNKAYA

- ABC GRANİT- NEJAT KORDEL

- İLAN MADENCİLİK- EYÜP BATAL

- ÇEKİÇLER MERMER- METİN ÇEKİÇ

- MAMET MADENCİLİK- SEFA ÇEVİK

- TURAN BEKİŞOĞLU DIŞ TİCARET- FUNDA BEKİŞOĞLU

- ÖKSİTAŞ MERMER- VEDAT ÖKSÜZ

- YÜCE MADENCİLİK- EROL YÜCE

- STONE GATE MERMER MADENCİLİK- GÖKHAN MURATHAN

- YEDİTEPE DOĞALTAŞ- FAHRİ HACIALİOĞLI

- TUNÇ MERMER- ALPASLAN TUNÇ

- DOĞALTAŞEVİ MERMERCİLİK- NATALİ KIZMAZOĞLU

- SGT MERMER- AYHAN SÖĞÜT

- SAVAŞ GRANİT MERMER- SAVAŞ YILDIZ

- TÜM MERMER- UĞUR GEÇGİN

- KÜTÜK MERMER- BİLAL KÜTÜK

- GRANDE DIŞ TİCARET- ORÇUN KOCAMAN

- TRADA MADENCİLİK- ŞEVKET SERTDEMİREL

- ODM MADENCİLİK- CİHAD YAĞMUR SADIKOĞLU