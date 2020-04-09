IMF: Türkiye dahil her üye ile yapıcı temaslarımız var - Haberler

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IMF İcra Direktörü Kristalina Georgieva, Türkiye dahil tüm üye ülkelerle yapıcı temasları olduğunu söyledi.

Georgieva, Bloomberg TV'den Tom Keene'e verdiği mülakatta, kurumun Türkiye'ye nasıl yardım edeceği sorusuna karşılık, "Türkiye dahil tüm üyelerle çok yapıcı temaslar içindeyiz" dedi.

Georgieva, "Ekonomilere bu zorlu dönemde yardımcı olabilecek politika adımları konusunda üyelerimizin tümü ile görüş alışverişinde bulunuyoruz. Gelecek hafta düzenlenecek bu sanal ilkbahar toplantısında, aralarında Türkiye'nin de olduğu üyeler ile bu yapıcı temasa devam edeceğiz. Tüm üyeler için buradayız" şeklinde görüş bildirdi.