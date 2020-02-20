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IMF G20 maliye bakanları ve merkez bankacılarına yönelik hastalık ve ABD-Çin ticaret gerilimlerindeki yeniden artış ve iklim kaynaklı felaketler de dahil olmak üzere küresel ekonominin karşı karşıya olduğu birçok riske dikkat çekti.

IMF direktörü Kristalina Georgieva, salgının öngörülemeyen olayların kırılgan toparlanmayı nasıl tehdit edebileceğine dair iyi bir hatırlatma olduğunu söyledi ve G20 politika yapıcılarını ticaret, iklim değişikliği ve eşitsizlikle ilgili diğer belirsizlikleri azaltmak için çalışmaya çağırdı.

IMF web sitesinde yayınlanan bir blogda Georgieva, "Belirsizlik normal bir hal alıyor" dedi. "Hastalık gibi bazı belirsizlikler kontrolümüz dışında olsa da, bundan kaçınabileceğimiz yeni belirsizlikler yaratmamalıyız" dedi.

G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankacıları bu hafta Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde bir araya gelecek. COVID-19 olarak bilinen koronavirüsün etkisi hala belirsiz. Salgına rağmen IMF, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3.3 büyümesini öngörerek Ocak ayındaki tahminini değiştirmedi. Bu rakam Ekim'deki tahmininden 0.1 puanlık aşağı yönlü bir revizyonu temsil ediyor.